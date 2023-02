Tempi duri per Matteo Diamante nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ospite si ritrova in cucina con Sarah Altobello per commentare le emozioni vissute durante la puntata di ieri sera.

Nikita Pelizon ha tradito Matteo Diamante?

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi racconta di aver avuto un confronto con Nikita Pelizon, e spiega ciò che l’ha portato a ricordare sia i momenti felici vissuti insieme all’influencer trestina, sia le situazioni meno piacevoli. “Io le ho detto che se sono qua un motivo c’è”, commenta Matteo ribadendo le sue intenzioni, ma nonostante i suoi buoni propositi si è ritrovato ad affrontare un momento di sconforto in quanto ha appreso che, durante un loro riavvicinamento, lei si era infatuata di un altro ragazzo.

“Io le ho detto di affrontarle queste cose qui”, continua Diamante, ma dice che da quel momento in poi la conversazione ha inevitabilmente intrapreso una piega diversa. “Quando due persone hanno avuto tanto e non hanno ottenuto quello che volevano, come ad esempio stare insieme, hai un po’ di rammarico”, commenta l’ex di Nikita.

Dispiaciuta per lo stato d’animo del coinquilino, Sarah Altobello prova a confortarlo: “Hai una sensibilità e si vede”, dice la vippona. Sebbene nel corso di questi giorni tra i due ex fidanzati siano riaffiorati diversi ricordi, Matteo, pur essendo deluso dalla Pelizon, non può fare a meno di supportarla e sostenerla. Questa breve convivenza permetterà ai due di riavvicinarsi o il passato ingombrante li allontanerà sempre di più”.