Non è stato un buon risveglio per Martina Nasoni nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ospite, a causa dell’improvviso quanto inaspettato riavvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo essersi sfogata con Sarah Altobello ha deciso di parlarne anche con Antonella Fiordelisi.

Martina è rimasta delusa da Daniele che, nonostante affermi di volerle bene, non è abbastanza attento a non ferirla, e ha notato tanta disattenzione da parte dell’ex tronista. Antonella le dà ragione: non vuole immischiarsi nei fatti loro, ma ha trovato il comportamento di Dal Moro inadeguato. “Se dici di comprendere il dolore degli altri perché lo hai vissuto, allora fallo veramente”, chiosa la Nasoni.

La Fiordelisi non può fare a meno di dire la sua. Secondo l’influencer campana gli inquilini fingono, giocano e, alla fine, accusano lei di essere falsa, quando in realtà è una concorrente autentica e diversa dalle altre.

Poi il discorso torna su Daniele Dal Moro. Martina, a differenza dell’imprenditore veneto, non accetta l’indecisione: “Non mi considerare più in questo percorso”, tuona la Nasoni, che vuole mettere un punto alla sua amicizia con l’ex tronista.