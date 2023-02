Durante la puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 9 febbraio, Alfonso Signorini ha portato alla luce uno scambio di messaggi tra due inquilini della Casa. Ma non si tratta di concorrenti, bensì di due ex che lo scorso lunedì hanno fatto il proprio ingresso nel loft di Cinecittà in qualità di ospiti. Parliamo di Martina Nasoni e Matteo Diamante, rispettivamente ex di Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon.

Lo scambio di messaggi tra Martina Nasoni e Matteo Diamante

Giovedì sera, il conduttore aveva incalzato la vincitrice del Grande Fratello 16, mostrando alcuni screenshot di messaggi che aveva scambiato su Instagram con l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. “Ma sei single?”, “Ci vediamo presto”, “Mi manchi”, “Ti va una cena milanese?”. Questo il botta e risposta tra i due. Tuttavia, Martina ha provato a sminuire: “Abbiamo molti amici in comune e ci ritroviamo spesso alle cene o alle feste. Non ci siamo mai sentiti realmente… Cioè, ci ritroviamo di solito alle feste o alle cene insieme, agli eventi di lavoro. Io sono arrivata da poco a Milano a vivere, quindi è stata una delle prime persone che ho conosciuto e che mi fa morir dal ridere. Con lui mi diverto”.

Il retroscena svelato da Deianira Marzano

Chi sembra conoscere dettagli più specifici sulla questione è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che in una Instagram story ha fornito ulteriori informazioni “E comunque, a parte i messaggi visibili da tutti su Instagram, tra Matteo Diamante e Martina Nasoni c’è stato un breve flirt. Si sono visti diverse volte a Milano, si sono baciati, poi non so se sono andati oltre. Detto ciò, quando Matteo doveva incontrarla, ci sentimmo prima al telefono per dargli indo su di lei, su che tipo fosse. Comunque la cosa poi non è fiorita”.