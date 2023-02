Il rapporto complicato con Daniele Dal Moro continua a tormentare Martina Nasoni. Confidandosi con Antonella Fiordelisi, l’ospite ammette di essere ancora molto confusa e delusa. Dopo le parole che l’ex tronista le ha rivolto durante il loro primo incontro, avvenuto durante la puntata del Grande Fratello Vip del 6 febbraio, Martina non si aspettava che Daniele si gettasse praticamente subito tra le braccia di Oriana Marzoli. Era la prima volta che le diceva parole così importanti, racconta, commentando con un certo fastidio il repentino cambio di rotta del suo ex fidanzato: “Mi sono sentita un po’ usata”, confessa la Nasoni.

Martina su Daniele: "Ti lascio andare..."

“Anche se si piacciono per me stanno giocando”, commenta Antonella, mostrandosi comprensiva nei confronti dell’amica e mettendo in dubbio la veridicità dei sentimenti degli Oriele. Martina si mostra perplessa e, riferendosi a Daniele, sentenzia: “Ti lascio andare perché è la cosa migliore per tutti”.

“A me dispiace per te perché si vede che non stai reggendo bene la situazione”, dice la Fiordelisi. “Sentirsi presi in giro non è bello, lui è una persona che conosci da anni”, aggiunge l’influencer campana, che critica l’atteggiamento di Daniele il quale, secondo lei, avrebbe dovuto comportarsi con maggiore chiarezza sin dall’inizio. La fidanzata di Edoardo Donnamaria consiglia a Martina di prendere solo il meglio dalla sua esperienza di ospite nella Casa e di non lasciarsi abbattere.

“Voglio lasciarmi tutta questa storia alle spalle, il momento di lasciarlo andare per la sua strada”, conclude Martina, decisa a concentrarsi esclusivamente su sé stessa e a mettere fine ad un capitolo importante della sua vita.