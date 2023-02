Chi credeva che l’ingresso di Martina Nasoni nella Casa del Grande Fratello Vip avrebbe portato ad un possibile ritorno di fiamma con Daniele Dal Moro è stato prontamente smentito. L’ex tronista, infatti, è sempre più vicino ad Oriana Marzoli, e soprattutto per questa ragione tra Martina e Daniele ci sono stati già diversi scontri che li hanno portati a litigare in maniera piuttosto accesa.

La Nasoni ha annunciato a suo ex di voler prendere le distanze: “Non mi sembra corretto nei confronti di Oriana. Per una sorta di vendetta… non ho minimamente intenzione di strumentalizzare il nostro rapporto”. “Te lo dico subito. Tu pensi veramente che il strumentalizzi questa cosa? Martina, vai a ca*are, sei una ragazzina”, ha replicato Dal Moro durante una lite.

Martina ha avuto un crollo e si è sfogata con Matteo Diamante e Ivana Mrazova all’interno del loft separato in cui soggiornano. Ad un certo punto, l’ex di Luca Onestini ha rimproverato la ragazza: “Ovvio, io so che si può dire in altro modo, ma vedendo Daniele come reagisce in certe cose… Lui ha questo modo di reagire, mi sembra che faccia parte di lui. Ti dico che secondo me ha esagerato ma è il suo modo, non ho mai visto che parlava calmo quando si arrabbia. Solo al pensiero che tu pensi che possa strumentalizzare l’ha fatto sbroccare… Ti devo calmare tesoro, lo conosci. Lo sapevi che poteva sbroccare. Anch’io mi aspetto da Luca che possa sbroccare se iniziamo a parlare, non è un angioletto”.