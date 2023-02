Nella Casa del Grande Fratello Vip, il bacio tra Ivana Mrazova e Andrea Maestrelli ha molto infastidito Luca Onestini. Dopo la discussione tra la modella ceca e l’ex tronista, quest’ultimo si confronta con Giaele De Donà e Nicole Murgia. Luca non sente di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata, e spiega di essere un po’ infastidito dal fatto che gli altri debbano etichettare il loro rapporto.

Onestini si sfoga con Giaele e Nicole

“Sicuramente tu hai la tua lettura che noi non possiamo dare. Per come vi guardate, per come state insieme, da fuori noi diamo una lettura diversa”, afferma l’attrice romana. Onestini spiega che con Ivana c’è senza dubbio feeling, un legame dovuto alla loro storia d’amore, ma al momento le cose sono diverse. Sebbene ci sia del tenere tra loro, il vippone si dice frenato: “Non sono mai tornato con una persona con cui sono stato”. Ci sono tante cose che lo spingono ad avvicinarsi a Ivana, ma ce ne sono tante altre che lo spingono a restare a distanza: “Che da parte mia ci sia dell’affetto, è un altro discorso”, spiega Luca.

Ivana: "Luca vuole fare il santarello"

Dopo aver ascoltato le ragioni dell’amico, Nicole Murgia parla anche con Ivana, che sembra provata dalla discussione avuta con il suo ex fidanzato. “Ho dato un bacio a stampo, senza malizia”, afferma la modella, che ancora una volta sottolinea che non avrebbe avuto la stessa reazione se Onestini avesse baciato la Murgia.

“Lui qua dentro non ha mai partecipato ad un gioco di baci”, afferma Nicole per difendere Luca, sostenendo che è sempre stato rispettoso, sia delle sue amiche che dei sentimenti di Ivana. Ma quest’ultima afferma: “Luca vuole fare il santarello. Il suo problema è che non ammette delle cose, e se uno glielo dice si innervosisce”, spiega la Mrazova, ferma nella delusione di essere stata attaccata dal suo ex senza alcuna motivazione.