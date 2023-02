Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo le ultime ore caratterizzate da una forte tensione, Luca Onestini si avvicina ad Ivana Mrazova per provare a chiarire le cose con lei. Tutto nasce dal bacio tra la modella ceca e Andrea Maestrelli durante la serata a tema San Valentino, circostanza che ha infastidito e non poco l’ex tronista.

Il confronto tra Luca Onestini e Oriana Marzoli

“Perché sei stata male oggi?”, chiede Onestini. “Perché mi dispiace”, ribatte Ivana, la quale ammette di non aver vissuto con serenità la situazione che si è venuta a creare in queste ore tra di loro. Ripercorrendo le cause del loro scontro, la Mrazova ammette di essersi molto innervosita nel corso della loro discussione, circostanza in cui ha toccato delle corde che hanno portato a galla un risentimenti più profondo e risalente ad eventi passati. “Non si insinuano le cose a caso”, ribatte Luca, riferendosi alle accuse che la sua ex fidanzata gli ha rivolto in merito al suo comportamento in altri programmi televisivi a pochi mesi dalla fine della relazione. “Perché devi tirare fuori cose vecchie che non c’entrano niente?”, chiede Onestini. “Io ce l’avevo dentro, mi hai fatto smuovere quella roba lì”, replica Ivana. Ma il vippone, visibilmente alterato, non sembra aver alcuna intenzione di risolvere o comprendere lo stato d’animo della sua ex. “Hai rovinato completamente quello che c’era, è una delusione totale”.

Ivana vuole abbandonare la Casa?

La discussione porta i due a discutere del loro rapporto, della loro rottura e dei loro conti in sospeso. Se per Onestini non c’è nulla di cui discutere, Ivana sembra ancora molto tormentata dal loro passato e da questioni mai risolte. “Ci sono delle cose irrisolte, forse solo da parte mia”, dice la Mrazova, mentre Luca la accusa di essere tornata al Gf Vip solo per causargli problemi. Il vippone sembra dubitare della buona fede della sua ex, la quale, di tutta risposta, si dice pronta a non rivolgergli più la parola e tornare a casa, dal momento che la situazione si è fatta spiacevole. “Sai chi dovrai ringraziare? Te stessa”, commenta furioso Onestini, che aggiunge: “Probabilmente io tante cose di te non le avevo capite”.

Tra accuse reciproche, insinuazioni e nervosismo, i due non sembrano riuscire a trovare il modo di comunicare e di chiarire le loro incomprensioni. “Sai qual è il tuo più grande difetto? Io ho fatto di tutto, tu invece non riesci ad ammettere nulla”, conclude Ivana, che si lamenta dell’arroganza di Luca: “Con te non si può parlare, è impossibile”.