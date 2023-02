Mancano poco più di sei ore all’inizio di una nuova puntata del Grande Fratello Vip e, in cortiletto, il gruppo delle “zabette” si scambia alcune confidenze. Uno degli argomenti che infiamma Luca Onestini e Oriana Marzoli è il rapporto tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante.

Secondo i due vipponi, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, insieme all’influencer triestina, fingerebbe un trasporto e un ritorno di fiamma. Una finzione necessaria ai fini del gioco, dicono la “reina” venezuelana e l’ex tronista. Nicole Murgia, invece, non è assolutamente d’accordo con i coinquilini, anzi, ha un’opinione diametralmente opposta a quella di Oriana e Luca. “Dall’altro giorno, da quando non si sono visti nella clip, hanno cambiato atteggiamento”, sostiene la Marzoli, la quale sottolinea che Nikita è incoerente e ha degli atteggiamenti che non le piacciono. Onestini è perplesso: “Prima fai quella scenata e adesso stai così? Allora devi scegliere che parte interpretare”, dice l’ex tronista riferendosi all’atteggiamento della Pelizon che, secondo lui, è cambiato in maniera repentina.

“Per tre mesi ha continuato a parlare di Luca, poi il giorno dopo parla di Matteo”, dice Oriana, secondo la quale Nkita diceva di essere presa da Onestini. “Se ne sono detti di tutti i colori e ora, invece…”, tuona Luca, ma la Murgia resta della sua opinione: Oriana e Onestini non hanno assistito ad alcuni momenti tra Nikita e Matteo, e secondo Nicole tra i due ex fidanzati c’è un affetto sincero.