Daniele Dal Moro perde le staffe e minaccia di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. At temine della puntata di ieri, lunedì 13 febbraio, durante la quale c’è stato uno scontro durissimo con Martina Nasoni (anche con il coinvolgimento di Oriana Marzoli), l’ex tronista ha minacciato di abbandonare il reality. Su Twitter circola un video nel quale si sentono le urla del vippone che se la prende con gli autori mentre si trova in confessionale.

Daniele Dal Moro furioso in confessionale

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad un durissimo sfogo nei confronti degli autori. Oriana Marzoli è rimasta all’esterno del confessionale ad ascoltare le urla dei coinquilino. Dal video che circola su Twitter è possibile ascoltare lo sfogo del concorrente veneto: “Devo vedere le persone che dicono che parlo male, che li tratto a pesci in faccia, ma va**anc*lo. Che facessero la tv con qualcun altro, sto qua per fare un percorso e speravo fosse decente. Visto che fino ad ora sono arrivato, me ne vado via che sto bene non che sto male, dopo in ambulanza me ne vado io, non voi. Qua le persone sincere e pulite muoiono e basta, sono tutti qui a vendere l’anima. Di quelli come me non frega un ca**o a nessuno”.

Daniele Dal Moro ha di fatto minacciato di voler abbandonare la Casa. “Dice che non gli va di restare, ma io non lo faccio andare via”, ha commentato Oriana Marzoli rivolgendosi ad Alberto De Pisis. In seguito, la modella venezuelana si è avvicinata al coinquilino per dargli la buonanotte: “Se esci domani, ti dico, non mi interessi più”. “Sei pesante”, ha replicato Daniele.