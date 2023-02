Le voci che si rincorrevano nelle ultime ore hanno trovato conferma all’inizio della puntata del Grande Fratello Vip di questa sera. La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è in crisi: è la stessa influencer italo-iraniana a raccontarlo incalzata da Alfonso Signorini.

“Allora voglio essere sincera. Stiamo vivendo un momento di crisi, che può succedere a tantissime coppie di trentenni", dice l'opinionista social in lacrime. "Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore e non ci sono mezzo tradimenti e terze persone. Anzi stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione… So che siamo una coppia nata sotto le telecamere quindi è difficile chiedere di rispettare la privacy, però mi auguro che questa cosa accada”.