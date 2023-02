Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 13 gennaio, in concomitanza con San Valentino, Giaele De Donà ha finalmente ricevuto notizie dal marito dopo cinque mesi di permanenza nel loft di Cinecittà. Ma il contenuto della lettera condivisa sui social da Matthias, fratello della vippona, e letta in diretta da Giaele, era tutt’altro che romantico.

La durissime parole del marito di Giaele De Donà

Bradford Beck, dopo averle augurato (in ritardo) un felice anniversario di matrimonio, le spiega il motivo per il quale in questo periodo ha limitato in contatti con la moglie, contrariato a causa dei suoi comportamenti poco rispettosi. Queste le parole dell’imprenditore statunitense: “Cara Giaele, volevo augurati un felice San Valentino e un primo anniversario di un anno. Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento dei tuoi comportamenti e del tuo rispetto verso il nostro matrimonio. Che sia per le tue scelte o influenzate da altri, ogni volta che ho preso contatto in precedenza, tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso poco dopo. É stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati. Se desideri, come dici, una mia visita faccia a faccia prima che il tuo tempo sia scaduto nello show, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero sembrare controproducenti per il nostro matrimonio”.

Giaele De Donà, visibilmente sconvolta, rivolgendosi direttamente al marito nella speranza che la stia ascoltando, lancia un appello: “Dopo cinque mesi che non ci vediamo l’unica cosa che vorrei è avere un faccia a faccia con te. Ho bisogno di vederti, di sentire la tua voce e di sentire il tuo affetto. Penso di non averti mancato di rispetto e continuerò a farlo”.