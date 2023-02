Nel giorno di San Valentino, all’indomani della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, caratterizzata da accesissime discussioni che li ha visti coinvolti in prima persona, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si concedono un momento di privacy per parlare di loro e dei rispettivi caratteri decisamente turbolenti.

Il San Valentino di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

“Il mio regalo di San Valentino è che dormiamo insieme”, afferma l’imprenditore veneto mentre abbraccia la modella venezuelana. Un premio, però, che Oriana può ottenere esclusivamente se continua a comportarsi bene: “Devi diventare più brava, devi urlare di meno”, è il consiglio di Daniele, considerando che troppo spesso la “reina” finisce col passare dalla ragione al torto per via dei suoi modi.

“Il bello è che me lo dici te”, dice sorridendo la vippona, ma comprende bene cosa vuole dirgli l’ex tronista. I due si riferiscono soprattutto al comportamento di Oriana durante le puntate. Infatti, nell’ultima diretta, lo scontro con Martina Nasoni ha finito proprio per danneggiare la Marzoli, e Daniele non vuole questo per lei: “Te lo dico perché è un errore che faccio anche io”. “Dipende dal momento: un giorno ho più pazienza, poi ci sono altri giorni in cui la perdo”, ammette Oriana, la quale ribadisce che sta lavorando molto su questo aspetto del suo carattere, e si ripromettere di migliorare sempre di più.

A dire il vero, fino ad ora i suoi “sforzi” non hanno ancora prodotto i risultati sperati. Infatti, la “bebè” continua ad avere continuamente dei comportamenti sopra le righe, e si rende protagonista di gesti (lo sputo sulla foto di Antonino Spinalbese, tra i tanti) poco edificante per lei stessa e per chi guarda il programma.