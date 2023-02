Nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno litigato per l’ennesima volta, e l’influencer campana non ne può davvero più della gelosia immotivata del fidanzato nei confronti di Antonino Spinalbese.

Antonella si sfoga dopo la lite con Edoardo

La situazione sembra essersi ribaltata: se prima era lei quella avara di attenzioni, adesso è il volto di Forum a trattarla con indifferenza. In giardino, la vippona si sfoga con Matteo Diamante e Martina Nasoni, dai quali cerca comprensione e conforto. Antonella sostiene di star facendo tanto per Edoardo, ma lui non sembra accorgersene, e addirittura si innervosisce per dei giochi innocenti. L’ex schermitrice inizia a dubitare che il fidanzato abbia mai avuto una relazione seria, perché il comportamento che tiene alle volte è infantile. “Lui seriamente non è mai stato fidanzato”, afferma con una certa convinzione la vippona.

Donnamaria continua a tirare fuori la storia di Antonino Spinalbese, ma Antonella dice di non aver più scherzato con l’hairstylist. Ha rinunciato ad un amico fidato per Edoardo, mentre lo stesso non si può dire del suo fidanzato che continua a dare adito al gruppo di Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli. Secondo la Fiordelisi, il fidanzato dovrebbe difenderla a spada tratta, invece spesso dà ragione ai suoi amici piuttosto che a lei.

Antonella su Edoardo: "Tanto lo so che poi torna"

In ogni caso, Antonella non sembra preoccupata: “Tanto lo so che poi torna”, dice senza pensarci troppo. Edoardo fa sempre così: prima trova il pretesto per litigare e dopo torna da lei. Se dovesse continuare a tenerle il muso fino a sera, la Fiordelisi dice che si offenderebbe tantissimo. In fondo, è San Valentino e, come ogni innamorata, anche Antonella vuole festeggiare con la sua dolce metà.