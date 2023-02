Gianluca Benincasa is on fire! L’ex di Antonella Fiordelisi si è lasciato andare ad alcune rivelazioni scottanti sulla concorrente del Grande Fratello Vip.

Il putiferio si è scatenato durante Casa Pipol: Gianluca, intervistato da Gabriele Parpiglia, ha raccontato la sua versione sul mancato ingresso nel loft di Cinecittà.

“Deianira (Marzano, ndr) ha lanciato la notizia del mio ingresso. Si poteva anche evitare. Tu (Deianira, ndr) stai diffamando a uno senza neanche il suo permesso. Io stavo facendo la quarantena, perché vengo chiamato per entrare. Prima che mi dicessero che era arrivato questo esposto, cedo una notizia di Deianira che dice che il mio ingresso è saltato.

"La madre di Antonella ha conoscenze importanti..."

Questa cosa io l’avevo presa in considerazione, perché bene o male le denunce al Gf arrivano sempre. La madre di Antonella si è fatta firmare l’esposto in due giorni grazie alle conoscenze che ha. Non ho paura a dirlo, è la verità. Il PM quando firma l’esposto deve avere prove concrete. Io non avevo contatti con loro dal 12 ottobre. Da lì ho evitato di contattare madre e padre per una questione di delicatezza. Cosa avrebbero potuto dirmi? Non ho avuto contatti con nessuno. Sono andato un po’ contro il padre perché non mi piaceva come gestiva il profilo della figlia. Diceva che Antonella non era mai stata innamorata, quando lui sa benissimo che era innamoratissima di me. Io e Antonella avevamo litigato prima del Gf, ma tipo tre giorni, perché non sapevamo stare l’uno senza l’altra. Ragazzi, l’esposto parla di stalking, non volevo rogne. Ma chi ha dato rogna? Loro a me. Io accetto la scelta che ha fatto Il Gf. La produzione ha pensato che sarebbe stato rischioso farmi entrare, avranno pensato che entravano i carabinieri a prendersi la figlia di questi.

Ovviamente mi hanno rovinato anche l’immagine. Mi dicono che sono ossessionato, uno stalker. L’unica cosa che posso fare in questo momento è dimostrare che eravamo felici io e Antonella, e anche con la sua famiglia”.

"Antonella mi ha detto che non sarebbe andata troppo oltre..."

Gianluca sarebbe voluto entrare nella Casa per avere un confronto con l’ormai ex fidanzata: “Dopo tutto quello che è successo non c’era niente di più bello che ritrovare la mia donna che ha fatto un percorso che io non approvavo. Sarebbe stato bellissimo avere dei confronti. Lei è entrata da single perché già sapevo che la dentro poteva succedere di tutto. Lei mi ha detto che non sarebbe andata oltre e che le cose non sarebbero evolute troppo, al massimo una ship. Quando ho visto che stava andando oltre mi sono proprio estraniato. C’era l’amore di base, per questo l’ho accettato. C’era il sentimento che ti faceva accettare determinate cose. Se io per amore accetto determinate cose sono ca**i miei! Chi è che l’ha presa in quel posto alla fine sono stato io. Mi devo prendere le mie responsabilità? Ok, ma mai a pensare che si sarebbe potuti arrivare ad un punto del genere”.