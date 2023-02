Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Andrea Maestrelli ha raccontato uno dei periodi più difficili della sua vita, ovvero quando a soli 13 anni ha perso suo padre per un tumore al cervello.

La storia di Andrea Maestrelli

Una perdita difficile da metabolizzare, ma che l’ex calciatore è riuscito ad affrontare con grande forza: “Ero costretto, o la prendevo bene o male, comunque dovevo prenderla, ho deciso di prenderla con il sorriso e affrontare questa battaglia a modo mio”. In seguito, ricorda anche il periodo in cui poco prima che suo padre morisse, fu colpito da una malattia autoimmune provocatagli dal forte stress di quei momenti. “Era tutto collegato, quando ci sono questi problemi, ricordo che mia mamma in quel periodo ha affrontato questa cosa che è stata terribile per lei. Non ci ha mai fatto mancare niente, è impossibile ringraziarla abbastanza. Il mio desiderio più grande è quello di farla smettere di lavorare, vorrei che si godesse un po’ di più la vita, ma ce la farò, glielo farò questo regalo”.

Le parole della mamma

Dopo aver freezato Andrea, chiamato nel cortiletto della Casa, entra sua madre Monia Materazzi (sorella dell'ex calciatore di Inter e Nazionale, Marco) e gli dice: “Sei bellissimo amore mio, che bello sentire la tua voce dal vivo e non in televisione, ti vedo sempre e come diresti tu ‘mà anche meno’. Ho capito che in questa avventura tu stai facendo anche un percorso terapeutico, hai avuto l'opportunità di fermarti, quello che è rimasto di papà è il sorriso che porti sulle sue labbra, hai il senso dell'amicizia e il valore del rispetto, che sono una grande eredità. È stata una terapia anche per me, perché ti ho visto dire certe cose ed è servito anche dare un senso a quelli che sono stati i sacrifici, tuo papà è morto e io ho sempre detto ho due gambe, due braccia e una testa e ve l'ho sempre ripetuto”.

Il messaggio della figlia di Sinisa Mihajlovic

Il blocco della diretta del Grande Fratello Vip dedicato alla storia di Andrea Maestrelli ha commosso tutti. E’ arrivato persino il messaggio di Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa, che alcuni anni fa ha partecipato a L’Isola dei Famosi: “Quanto ti capisco amico mio, ti voglio bene”.