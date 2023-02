La relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha subito l’ennesima battuta d’arresto. Dopo la lite scoppiata durante la puntata del Grande Fratello Vip del 13 febbraio, il volto di Forum, nel giorno di San Valentino, ha deciso di archiviare la storia d’amore con l’influencer campana.

Urla fuori dalla Casa: "Antonella è fidanzata"

Edoardo non ha gradito una clip in cui Antonella si è mostrata complice con Antonino Spinalbese durante la preparazione di un dolce. A gettare ulteriore benzina sul fuoco una frase urlata con il megafono dall’esterno del loft di Cinecittà: “Antonella fuori è fidanzata”, circostanza che ha indotto Donnamaria a chiudere la relazione con la sua ormai ex fidanzata.

Le “nuove” urla si aggiungono a quelle dei giorni precedenti, quando i vipponi hanno udito le seguenti parole: “Antonella, sei stata smascherata. Gianluca ha parlato”. Il riferimento è circa alcune dichiarazioni fatte da Gianluca Benincasa, ex fidanzato della Fiordelisi.

L’ex schermitrice, parlando dell’accaduto con Antonino Spinalbese, si è detta basita ed estremamente delusa da Edoardo. La vippona non riesce a comprendere per quale motivo Donnamaria dia adito a cose che vengono dette fuori dalla Casa. L’ex di Belén Rodriguez ha replicato alla coinquilina dicendole “Antonella, con te tutto è possibile”.

Sulla scelta di Edoardo di chiudere la relazione con Antonella avrebbe potuto incidere le rivelazioni fatte da Attilio Romita venute alla luce durante la puntata del 13 febbraio: “Antonella mi ha detto che appena usciamo da qua lo manda a quel paese”. Durante il confronto in diretta, Donnamaria non ha creduto a quanto detto dal giornalista, ma è ipotizzabile che in seguito abbia potuto accusare il colpo.