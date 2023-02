Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno deciso di regalarsi una serata romantica nel giorno di San Valentino. La modella venezuelana e l’imprenditore veneto, tra i quali è tornato nuovamente il sereno dopo settimane caratterizzate da litigate e discussioni anche piuttosto accese, hanno infatti passato la notte insieme avvinghiati l’una all’altro sotto le coperte.

Ma facciamo un passo indietro. Oriana, prima di andare in camera, è salita sulle gambe di Daniele, e i due hanno assunto una posizione decisamente intima. L’ex tronista, tuttavia, era senza microfono ed è stato richiamato dalla regia al punto che ha allontanato lui stesso la Marzoli. Poco dopo, gli Oriele sono andati a letto insieme, e tra i due si sono visti movimenti sospetti sotto le coperte.

Le lacrime di Martina Nasoni

Stando a quanto rivelato da alcuni utenti di Twitter, Martina Nasoni avrebbe assistito alla scena cercando di non farsi notare da Daniele e Oriana. La vincitrice del Grande Fratello 16 non l’avrebbe presa benissimo: l’ospite, infatti, si sarebbe messa in un angolino dietro l'isola della cucina a piangere di nascosto per non attirare su di sì le critiche degli altri vipponi e per non passare per vittima. Quel che è certo è che Martina è ancora molto presa da Dal Moro, e la vicinanza del suo ex con Oriana Marzoli la sta distruggendo dal punto di vista psicologico. Resta da capire come proseguirà il rapporto della Nasoni nella Casa del Grande Fratello Vip, visto che il fatto di dover assistere tutti giorni alle attenzioni reciproche che si scambiano Oriana e Daniele sembra causargli un forte stress emotivo e una forte sofferenza.