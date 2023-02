Nella Casa del Grande Fratello Vip, mentre in salone alcuni vipponi, tra cui Antonella Fiordelisi, hanno appena iniziato a ballare e a scatenarsi, in cortiletto Edoardo Donnamaria non riesce a trattenere le critiche nei confronti della sua ormai ex fidanzata.

Edoardo infastidito dal comportamento di Antonella

Lo scorso pomeriggio, il volto di Forum ha messo un punto definitivo alla relazione con l’influencer campana, ma ciò che non si aspettava è che Antonella potesse riprendersi dal dispiacere con tanta semplicità, divertendosi con gli amici come se nulla fosse successo. “A me non sembra normale”, dice, escludendo la possibilità che la Fiordelisi stia semplicemente provando a distrarsi per non stare troppo male.

I pareri di Nicole Murgia e Luca Onestini

“Io non mi voglio esprimere più di tanto, ma mi sembra che lei ogni tanto voglia trovare dei pretesti”, dice Nicole Murgia, mostrandosi però restia ad esprimere la sua opinione sulla questione. Sia lei che Luca Onestini fanno notare a Donnamaria di trovarsi in una situazione particolarmente scomoda. Essendo stati più volte accusati di fare di tutte per separare la coppia, nei momenti di crisi diventa complesso per loro riuscire a dare dei consiglio che non possono essere fraintesi. “Io non so neanche più cosa dirti, sono sempre le stesse cose”, dice Onestini, mentre la Murgia aggiunge: “Uno ha paura ad esprimere un pensiero, perché poi magari voi giustamente fate pace e noi passiamo per quello che ti fanno il lavaggio del cervello per non farti stare con lei. Io ti voglio bene e non voglio vederti stare male”.

Edoardo, prima di congedarsi, chiede ai suoi amici di continuare a stargli accanto. In sua assenza anche Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli dicono la loro, manifestando la loro intenzione di stare vicino a Donnamaria senza intromettersi nella sua relazione con Antonella. “Adesso l’unica cosa che possiamo fare è cercare di distrarlo e fargli fare altri pensieri. Ha bisogno di sfogarsi”, conclude Tavassi.