L’ingresso di Martina Nasoni nella Casa del Grande Fratello Vip ha sparigliato le carte in tavola. Molti ritenevano che potesse concretizzarsi un riavvicinamento con Daniele Dal Moro, ma in realtà è successo esattamente il contrario. L’imprenditore veneto, infatti, dopo aver litigato pesantemente con la vincitrice del GF 16, è tornato tra le braccia di Oriana Marzoli, anzi, il loro rapporto sembra essere addirittura migliorato.

La rivelazione di Selvaggia Roma su Martina Nasoni

Intervenuta al settimanale Chi, Selvaggia Roma, ex gieffina, ha rivelato di seguire il Gf Vip e ha raccontato un aneddoto riguardante proprio Martina Nasoni. “Ho visto l’ingresso degli ex. Le svelo un segreto. Un giorno, a Milano ho conosciuto Martina Nasoni. Eravamo al ristorante Bullona con Guendalina Canessa. Io frequentavo un ragazzo milanese, faceva il tatuatore. Quella sera abbiamo unito i tavoli. Volete sapere com’è finita? Che pochi giorni dopo lui è finito insieme a lei, con Martina. Più ci penso, più sorrido. Vederla ora al Gf Vip che entra a gamba tesa nella storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli mi fa molto sorridere. Ma secondo me alla lunga questo atteggiamento non paga, anzi…”.