Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 13 febbraio, Giulia Salemi ha annunciato la crisi con Pierpaolo Pretelli. La portavoce del sentiment social del reality di Canale 5, con la voce rotta dal pianto, ha deciso di uscire allo scoperto sulla questione: “Voglio essere sincera. Stiamo vivendo un momento di crisi, che può succedere a tantissime coppie di trentenni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore e non ci sono mezzo tradimenti e terze persone. Anzi stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione… So che siamo una coppia nata sotto le telecamere quindi è difficile chiedere di rispettare la privacy, però mi auguro che questa cosa accada”.

Mentre Giulia Salemi annunciava la crisi dallo studio del Gf Vip, Pierpaolo Pretelli era in diretta con il Gf Vip party, lo show condotto insieme a Soleil Sorge in onda su Mediaset Play. Mentre l’ex vippona si è lasciata sfuggire una fugace risata, l’ex velino di Striscia la Notizia è parso particolarmente serio, ed ha commentato: “Non c'entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto…non voglio dire altro”. Al termine della puntata del Grande Fratello Vip, Giulia si è collegata nuovamente con lo show condotto dal compagno per precisare i motivi che l’hanno spinta a rivelare in diretta televisiva la loro situazione sentimentale: “Siamo da due anni sotto le luci dei riflettori, prima che le persone speculino sulla nostra storia, ci tenevo a chiarire questa cosa in tv”.

Giulia Salemi, San Valentino con Alfonso Signorini

Intanto, nel giorno di San Valentino, la Salemi ha condiviso alcune Instagram stories mentre era in compagnia di Alfonso Signorini: “Ragazzi, come va? Sto passando il San Valentino con la Salemi, pensate come siamo messi!”, esclama il direttore di Chi, che poi aggiunge: “Senti Giulia, ma se io vado da Pretelli e ti mollo qua? Posso?”. “Era già in programma!”, risponde con ironia l’influencer italo-iraniana.

Giulia e Pierpaolo insieme ad un'inaugurazione

Nel frattempo, l’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, ha postato su Instagram una foto di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme ad un’inaugurazione. I Prelemi hanno dunque superato la crisi?