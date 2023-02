San Valentino amarissimo per Chiara Ferragni e Fedez. Un giorno complicato, anzi, un periodo complicato per la coppia d’oro dei social dopo il famoso bacio tra Rosa Chemical e il rapper meneghino durante la finalissima di Sanremo.

Il video condiviso da Chiara Ferragni

Nessuna foto romantica condivisa, nessuna stories su Instagram, né tantomeno una dedica. L’imprenditrice digitale ha ignorato il marito, una mossa che andrebbe ulteriormente ad amplificare le voci di una presunta crisi dei Ferragnez. Fedez è praticamente scomparso dai social, una circostanza inusuale per lui che è solito condividere quotidianamente tantissimi contenuti. Diversi, invece, i post di Chiara dedicati principalmente a sé stessa, al suo lavoro, ma anche alla famiglia e ai figli. Proprio su Leone e Vittoria, la Ferragni ha condiviso in una story un reel della pagina Instagram “Viaggiando con Chiara Ferragni”, dove scorrono le immagini dei piccoli di casa Ferragnez con in sottofondo la canzone Supereroi di Mr. Rain. Molti fan hanno interpretato questo gesto di lei come una sorta di affondo nei confronti del marito.

Il silenzio social di Fedez

Inutile dire che il silenzio sulla questione da parte di Chiara e Fedez sta funzionando: tutti parlano di loro e le interazioni sono migliaia. Al momento si sa ben poco, se non che l’imprenditrice digitale è tornata a Milano, mentre, a quanto pare, il marito si sarebbe fermato a Sanremo un giorno in più, e abbia addirittura partecipato ad un party senza la moglie. Il rapper ha condiviso una carrellata di immagini di artisti e amici che hanno partecipato al Festival, e ha riproposto un post dedicato a Chiara in occasione del suo debutto a Sanremo: “Sono fiero di te. Ti amo”. Di certo, nel giorno della festa degli innamorati, è mancata la loro consueta interazione social.

Crisi Ferragnez: quanto c'è di vero?

Secondo quanto sostiene Il Giornale, potremmo trovarci di fronte ad una strategia. Alcune fonti, infatti, sono abbastanza certe che tra Chiara e Fedez non ci sia nulla di particolarmente preoccupante. Ma di fatto la lontananza nel giorno di San Valentino (almeno apparente) non ha fatto altro che alimentare a dismisura le voci su una possibile crisi. In questo scenario si aggiunge anche la questione relativa ad un famoso annuncio che avrebbe dovuto fare la coppia. A gennaio, infatti, circolavano alcuni rumors su una possibile gravidanza di Chiara, poi smentita. Ma in occasione di un video girato da Fedez, lui l’ha incalzata riguardo ad un annuncio: “Posso dirlo?”, ma la Ferragni l’ha zittito a ha rimandato tutto dopo il Festival.

Il silenzio serve a creare “hype” oppure i Ferragenz sono realmente in crisi? Nel frattempo, Rosa Chemical, durante un suo intervento nel corso della puntata de Le Iene di ieri sera, ha messo in chiaro le cose: “Follia parlare di tradimento, era un gesto d’amicizia”.