E’ stato il Festival di Chiara Ferragni e Fedez? Difficile rispondere a questa domanda, che pure si ripete a pochi giorni di distanza dalla finalissima di Sanremo 2023 che ha visto trionfare Marco Mengoni con il brano “Due Vite”.

Senza dubbio è stato il Festival più social della storia: lo stesso Amadeus, su suggerimento della Ferragni, ha aperto un account Instagram, raggiungendo in pochissimi giorni la cifra record di quasi 2 milioni di follower. Inutile sottolineare che il bacio saffico tra Rosa Chemical e il rapper meneghino, avvenuto sul palco dell’Ariston lo scorso sabato, ha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica, e ha provocato la reazione furiosa di Chiara Ferragni, palesata da quest’ultima già sul palco dell’Ariston.

Che fine ha fatto Fedez?

Una delle domande più gettonate è la seguente: dov’è finito Fedez? Sembra essersi volatilizzato. Il giudice di X Factor ha pubblicato su Instagram alcune immagini con artisti e amici in gara, e un post che recante la scritta “Sono fiero di te. Ti Amo”, evidentemente indirizzato alla moglie. Poi null’altro. Sono passati tre giorni dalla fine di Sanremo, e restano ancora misteriose le reazioni dei Ferragnez all’ormai celeberrimo bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

Chiara Ferragni ha iniziato a pubblicare foto, video e ringraziamenti per tutte le persone che le sono state vicine prima e durante il Festival. Di Fedez neanche l’ombra, né sulle storie della moglie, né sul suo account personale. C’è chi sostiene che a casa Ferragnez tiri aria di tempesta, perché quel bacio con Rosa Chemical sembra aver molto toccato Chiara dal punto di vista professionale: in sostanza, su giornali, siti di informazioni e chat di gruppo si discute di quanto Fedez abbia in qualche modo “oscurato” la moglie nel corso di una delle esperienze lavorative più importanti della sua vita.

Nel frattempo, come se si trattasse di una vera e propria indagine, si ricorrono i racconti dei testimoni oculari della presunta lite tra l’imprenditrice digitale e il rapper meneghino. Nessuno sa realmente cosa si siano detti sul palco e dietro le quinte dell’Ariston, fatta eccezione per l’autore Federico Taddia, che ha raccontato di aver girato un video, ma di averlo immediatamente eliminato perché “sono solo fatti loro”.

Il retroscena dell'Investigatore social

Intanto, l’Investigatore social Alessandro Rosica, attraverso il suo profilo Instagram, ha svelato che tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe tutto ok: “Risolte quelle poche incomprensioni. Mossa strategica quella di non farsi vedere. Notizia ufficiale”.