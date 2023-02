Chiara Ferragni e Fedez ai ferri corti? E’ questa l’ipotesi che si sta facendo largo in queste ore dopo i notti fatti dell’ultima serata del Festival di Sanremo. Un silenzio assordante che, a distanza di quasi 48 ore dalla finalissima della kermesse canora, sta facendo preoccupare e non poco i fan dei Ferragnez. Se dopo la prima puntata, in cui l’imprenditrice digitale ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston indossando i suoi abiti manifesto, i complimenti del marito non si sono fatti attendere, dopo la serata di sabato 11 febbraio, tutto ancora tace.

La Ferragni ha condiviso delle stories in compagnia di sorelle, madre, collaboratori ed amici che l’hanno taggata nei loro contenuti social, ma Fedez non compare in nessuna delle numerose Ig stories della moglie. Il rapper meneghino ha smesso di postare contenuti, circostanza insolita per lui che è sempre attivissimo sulle piattaforme social. Inoltre, Chiara ha condiviso la foto di un disegno fatto da Leone con la scritta “back home”, e anche in questo caso nessuno segno di Fedez.

L'indiscrezione di Amedeo Venza

Tutto questo può essere (forse) collegato al bacio hot dato a Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. A sostegno di questa ipotesi ci sono due fatti rilevanti: il primo è il video in cui si vedono Chiara e Fedez discutere molto animatamente durante la pubblicità; il secondo è una dichiarazione rilasciata proprio dal rapper a inizio Festival, con lui e la Ferragni che hanno scelto di soggiornare in case diverse. L’imprenditrice aveva il timore che il marito potesse combinare qualche guaio: “Siamo in case separata perché rovino il clima gioviale. Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose”. A ciò si aggiunge una rivelazione fatta dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale sostiene: “I Ferragnez ai ferri corti! Chiara, dopo l’esperienza Sanremese, è ritornata a casa, mentre Fedez pare sia il albergo perché avrebbero discusso già la mattina di sabato (per motivi ad oggi sconosciuti, ndr), e il bacio con Rosa Chemical è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

E’ chiaro che si tratta esclusivamente di congetture, ed è possibile che entrambi abbiamo deciso di aspettare. Però, il silenzio social non fa altro che alimentare i sospetti, soprattutto in virtù delle azioni compiute da Fedez durante il Festival: il freestyle durante il quale ha strappato la foto del viceministro Bignami e l’esibizione con gli Articolo 31 in cui, insieme a J-Ax, ha chiesto a Giorgia Meloni la legalizzazione della cannabis.