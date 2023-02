Che fine ha fatto Fedez? E’ questa la domanda che il popolo social si sta facendo in queste ore. Ma il rapper meneghino, dopo essere in seguito alle polemiche sul bacio a Rosa Chemical durante la finalissima di Sanremo, è ricomparso nuovamente su Instagram. E’ tornato a postare poche ore fa con un messaggio in cui si congratula con gli amici artisti che hanno partecipato al Festival: “Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l'amore trionfi sempre e comunque”.

Per Chiara Ferragni, invece, Fedez ha condiviso una Ig story con una frase già pubblicata in occasione del debutto della moglie sul palco dell’Ariston: “Sono fiero di te. Ti amo”. Inutile giraci intorno: quello che è successo sabato sera sul palco dell’Ariston ha fatto infuriare l’imprenditrice digitale, che non ha assolutamente gradito il bacio saffico tra il marito e Rosa Chemical.

Il messaggio di Fedez è un modo per siglare una tregua con Chiara Ferragni? Oppure tra i due è già tornato il sereno?