Dopo l’edizione autunnale, torna questa sera su Raidue, a partire dalle ore 21,20, e in diretta streaming su RayPlay, Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino diventato ormai un appuntamento fiso della seconda rete Rai.

Come riportato dal portale TVBlog, il tema della prima puntata, in occasione di San Valentino, è “Step in love”. Gli ospiti saranno Fabio Caressa, Max Giusti, Francesco Procopio, Nathalie Guetta, Cristiano Caccamo e Samira Lui. I primi personaggi a cui Vincenzo De Lucia dedica le proprie imitazioni sono Maria De Filippi e Francesca Fagnani.

La colonna portante dello show sono i giochi a cui partecipano gli ospiti in studio. Tra questi, “Segui il labiale”, “Speed Quiz”, Do re mi fa male”, Rumori di mimo”, “Mino senza fili”, “Rubagallina”, “Chiuditi sesamo”, “Colonna Sonora” e “C’era una giravolta. Tra i nuovi giochi, invece, “La coppia che scoppia”, in cui i vip devono cercare di far scoppiare un palloncino, in combutta con chi li fiancheggia, utilizzando la sola pressione del corpo.

Presente anche l’immancabile “Stanza inclinata”, il gioco più famoso del programma. La stanza è inclinata di 22,5 gradi, con una pendenza tale da rendere molto difficoltoso stare in equilibrio. Proprio in queste condizioni di equilibrio precario, gli ospiti devono improvvisare delle gag seguendo i suggerimenti di Stefano De Martino.

Anche nel cast della nuova edizione di Stasera tutto è possibile sono stati confermati i tre ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia.