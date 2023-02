La presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez continua a tenere banco. L’imprenditrice digitale si è infuriata per il bacio saffico che si sono scambiati il marito e Rosa Chemical, durante l’esibizione di quest’ultimo nella finalissima del Festival di Sanremo.

Chiara è rientrata nell’attico di Milano City Life, mentre, stando ad alcuni rumors, il rapper meneghino si troverebbe in albergo. Poche ore fa, Fedez ha interrotto il silenzio social condividendo un post in cui si congratula con gli amici artisti che hanno partecipato al Festival, e una Instagram story recante il messaggio “Sono fiero di te. Ti amo”, rivolto proprio alla moglie.

Parla Federico Taddia, l'autore che ha ripreso tutto

Nel frattempo, sul presunto litigio tra i Ferragnez, è intervenuto anche Federico Taddia, l’autore che ha ripreso il battibecco tra la coppia sul palco dell’Ariston. “Ridevo perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo perché Chiara, che può piacere o meno, è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta in un momento complesso fregando ogni altro istinto. Ridevo perché non era un’operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni”.

E sul video: “Non ce l’ho, inutile che me l’ho chiedete. L’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco né nel backstage: sono solo affari loro”.