GF Vip: Giaele Di Donà ancora in lacrime per Antonino Spinalbese

Tra Giaele Di Donà e Antonino Spinalbese continuano le incomprensioni. Il loro rapporto di amicizia è quotidianamente minato da dissapori e contrasti che non fanno altro che irrigidire l’uno nei confronti dell’altra.

Nel giorno di San Valentino i due vipponi sono arrivati ai ferri corti. Antonino arrabbiatissimo con Giaele: “Cogli l’occasione per dirmi cose brutte, sembri arrabbiata con me, forse perché la volpe non è riuscita arrivare all’uva”. Giaele, ancora una volta, respinge con forza le accuse di Spinalbese e si dice stanca delle sue reazioni: “Non mettere in dubbio il bene che ho nei tuoi confronti”. L’hair stylist si lamenta del fatto che Giaele prima dice cose pungenti su di lui e poi si scusa.

E le incomprensioni sono proseguite anche nella giornata di oggi, mercoledì.

Il battibecco tra Antoniono e Giaele e il pianto della modella

Entrambi seduti intorno ad un tavolo per chiarirsi. Poi Antonino si alza e va via sbottando: “Non serve la scusa facciamo pace. E come se lei non fosse riuscita ad arrivare a me e quindi me la vuol far pagare, come ha fatto Oriana”.

Giaele ci rimane male dell’atteggiamento assunto da Antonino. “Penso che lui non si renda conto di quanto io sia legata a lui e secondo me non si rende nemmeno più conto della persona che sono”.

Antonino anche se è lontano da lei le dice: “Con un microfono sul petto io ti ho mai attaccata?”. “No”, le risponde Giaele. “E allora impara – dice l’hair stylist - questo significa volerti bene”. E Giaele: “Perché tu vuoi mettere in dubbio ancora una volta il bene che provo nei tuoi confronti?”. “Sì, Giaele”, le risponde Antonino.

A questo punto Giaele ha uno sfogo: “Dopo tutto quello che gli ho dimostrato come fai a oggi a mettere in dubbio il bene che provo nei tuoi confronti. Io penso di aver veramente dimostrato di tutto e di più e di averglirlo scritto nelle lettere, di essermi confidata, di essermi aperta come non l’ho mai fatto. Sono stanca di essere messa in dubbio (lo dice tra le lacrime, ndr). Per me lui è al primo posto dentro la Casa e lo sarà sempre. Ma io lo so che per lui non è la stessa cosa con me”.