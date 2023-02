La tormentata relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua ad essere al centro delle discussioni degli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Ma sebbene siano una coppia, i due hanno spesso idee divergenti su alcuni vipponi. E’ il caso di Oriana Marzoli, che lo speaker radiofonico trova molto simpatica. Di opinione diametralmente opposta a quella del fidanzato è l’influencer campana, la quale ritiene che la modella venezuelana, oltre ad essere insolente e ad avere atteggiamenti diseducativi, ha commesso degli errori che vengono perdonati e occultati dal suo carattere solare. Edoardo non nega che spesso Oriana esageri in alcuni comportamenti, ma tutto ciò fa parte del suo personaggio.

Dopo la breve chiacchierata tra i Donnalisi, Donnamaria lascia Antonella, che viene raggiunta da Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese i quali, vedendola senza Edoardo, le chiedono in che rapporti sia con il fidanzato. La Fiordelisi spiega di non aver chiarito completamente, ma di continuare ad avere un dialogo con il volto di Forum. Osservando Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si è resa conto di quanto il suo rapporto sia instabile: all’inizio vedeva gli Incorvassi come due “amiconi”, ma adesso si è ricreduta.

Antonino "avvisa" Antonella: "Devi stare attenta a ciò che dici"

Antonino allora ne approfitta per dare qualche consiglio ad Antonella. Trovandosi in un contesto particolare, dovrebbe stare molto attenta a ciò che dice. Con Edoardo sono volate parole grosse, offese che non si pronunciano nemmeno dopo tanti anni di matrimonio. Tutto quello che dice contro di lui non è bello e ha un peso. Secondo l’hairstylist, bisognerebbe far passare la fase di nervosismo prima di sfogarsi, altrimenti si finisce per vomitarsi insulti addosso. “Io mi auguro di non avere mai una coppia così”, sentenzia Antonino, che non può fare a meno di constatare che Antonella e Edoardo abbiano costruito un rapporto problematico. La Fiordelisi, al contrario, ci è un po’ abituata. Non ha mai trovato un ragazzo che non fosse geloso di lei, ma adesso Edoardo sta esagerando. Dopo cinque mesi, non può impedirle di ballare. Se la ama davvero dovrebbe cambiare il suo modo di essere.

Le opinioni su Oriana Marzoli

Poi, i vipponi tornano nuovamente a parlare di Oriana Marzoli. Antonella non capisce come mai Attilio Romita sia stato messo alla gogna, mentre la “reina” viene sempre giustificata. “Maleducazione, competizione femminile, mancanza di rispetto. I principali fondamenti di Oriana”, dice Nikita Pelizon, che nel frattempo si è unita ai coinquilini. La Marzoli, quindi, non sembra solo dividere i Donnalisi, ma anche la Casa: c’è chi la ama e chi la odia, chi la trova divertente, chi esagerata.