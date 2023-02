L’ingresso di Martina Nasoni nella Casa del Grande Fratello Vip ha sparigliato le carte in tavola. La vincitrice del GF 16, dopo i primi giorni in cui i rapporti con il suo ex, Daniele Dal Moro, erano idilliaci, ci ha litigato pesantemente, e da allora i due sono sostanzialmente ai ferri corti.

Le intenzioni di Martina risultano essere poco chiare. L’ospite ha più volte specificato di non essere entrata nel loft di Cinecittà per riconquistare l’imprenditore veneto, ma il fatto che la ship tra Daniele e Oriana Marzoli stia prendendo piede l’ha molto turbata, e di recente non è riuscita a trattenere le lacrime, manifestando la sua delusione per la vicinanza tra la l’ex tronista e la modella venezuelana.

Lo stratagemma di Martina Nasoni

Nel corso di un gioco organizzato dal Grande Fratello per il giorno di San Valentino, Martina Nasoni, con l’aiuto di Alberto De Pisis, avrebbe messo in piedi uno stratagemma per riuscire a baciare Daniele Dal Moro. Le telecamere avrebbero sorpreso i due mentre sistemavano le carte del gioco in modo che Dal Moro dovesse baciare proprio la sua ex. In sostanza, i due hanno provato a “manipolare” il sorteggio. Poco dopo, durante lo svolgimento della prova, Martina e Alberto hanno negato ogni accusa nei loro confronti, soprattutto quelle da parte di Oriana Marzoli, la quale ha subito intuito che si trattasse di un inganno e non di una coincidenza.

“Se Martina dice di non essere entrata per Daniele, e dice di non essere interessata a lui, perché ha messo le carte in modo che lei potesse baciare Daniele?”, ha scritto un utente su Twitter. Insomma, la Nasoni sembra ancora molto interessata a Daniele, a differenza di quest’ultimo che, soprattutto negli ultimi giorni, si è molto avvicinato a Oriana Marzoli.