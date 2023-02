Episodio decisamente bizzarro nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti, loro malgrado, Luca Onestini e Daniele Dal Moro, i quali si sarebbero trovati improvvisamente a corto di biancheria intima.

Scoppia il "Mutanda-gate" al Gf Vip

A raccontare la vicenda è stato proprio Onestini. L’ex tronista, che sta facendo i conti con l’ingresso nel loft di Cinecittà di Ivana Mrazova, sua ex fidanzata con la quale ha avuto una storia d’amore durata quattro anni, ha svelato che gli hanno rubato le mutande. “Oggi mi hanno rubato quattro mutande, ne ho messe cinque e n’è rimasta una! Io so dove le stendo, com’è possibile?”, ha chiesto Luca. Le sue “rivelazioni” hanno fatto scoppiare quello che sui social è già diventato il “Mutanda-gate”.

Ma Onestini non è l’unico vippone a cui hanno sottratto della biancheria intima. Infatti, anche Daniele Dal Moro ha denunciato di aver subito lo stesso “furto”: “E’ una pazzia! Me l’ha detto anche quella in Confessionale che non si fa”, ha esclamato l’imprenditore veneto. A quel punto, Ivana Mrazova ha suggerito una soluzione: “Chiedete in Confessionale di farvi vedere chi ruba le mutande, loro sicuramente lo sanno”.

La discussione è poi terminata tra le risate, ma il ladro di mutande rimane, almeno per ora, ignoto.