La scorsa notte, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli si sono ritrovati a discutere delle loro relazioni sentimentali e, inevitabilmente, il fulcro del discorso non poteva non essere la burrascosa relazione tra l’influencer campana e Edoardo Donnamaria.

Antonino: "Non mi auguro una storia come la vostra"

L’hairstylist ha spiegato che in futuro non vorrebbe mai avere una storia come quella dei Donnalisi: “Vi siete detti delle cose che non sento neanche dopo quarant’anni di matrimonio. Io ti dico, non mi auguro mai una coppia così. Mi piace una coppia sana per come sono fatto io”.

Antonella Fiordelisi cita Gianluca Benincasa

Antonella ha replicato spiegando che nella sua vita non è riuscita praticamente a costruire una relazione sana, fatta eccezione per l’ultima avuta prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Il riferimento, ovviamente, è a Gianluca Benincasa, con il quale la vippona ha raccontato di essere riuscita ad avere un rapporto sano, smentendo di fatto quanto dichiarato sino ad ora dal padre, che non ha praticamente mai speso belle parole nei confronti dell’ex fidanzato della figlia.

Anche Andrea Maestrelli si è detto d’accordo con Spinalbese: “Un po’ di gelosia ci sta, ma loro fanno un gioco al massacro, non va bene che poi lei si viene a sfogare così. E’ un peccato, perché se lo fanno loro figuriamoci gli altri che commentano”.

La Fiordelisi ha concluso ribadendo che non apprezza il fatto che Edoardo Donnamaria la voglia cambiare: “Ma il problema è, e l’ho detto anche prima, che lui dopo cinque mesi non può venire a dire che non posso ballare, il problema è proprio questo. Mi ha conosciuto che già ero così, se non peggio, e quindi non puoi pretendere che cambi totalmente per te. Posso migliorare delle cose…”.