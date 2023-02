L’intimità tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip è cresciuta a dismisura negli ultimi giorni. La modella venezuelana sta cercando in tutti i modi di conquistare l’imprenditore veneto, ed è sempre più vicina a raggiungere il suo obiettivo. Infatti, Daniele, per quanto provi a trattenersi, ormai non riesce più a starle distante.

Paradossalmente, a rafforzare l’intesa tra i due vipponi, è stato l’ingresso nella Casa di Martina Nasoni, che con il passare dei giorni si è di fatto rivelata come il “terzo incomodo”. La Marzoli ha palesato tutta la sua gelosia, mentre Dal Moro ha trovato la sua ex più invadente di quanto pensasse. Insomma, negli ultimi giorni gli Oriele sembrano essere diventati una coppia a tutti gli effetti, anche a letto. O almeno è quanto raccontato da Antonella Fiordelisi a Martina Nasoni.

La rivelazione di Antonella Fiordelisi

Avvicinandosi all’orecchio dell’amica, e coprendosi la bocca con la mano nel tentativo non riuscito di eludere i microfoni, la fidanzata di Edoardo Donnamaria ha svelato che Oriana e Daniele avrebbero avuito un rapporto intimo completo. “Io me ne sono andata. Ho detto vabbè, già era un San Valentino di m*rda, già sto nervosa per ca**i miei…”, ha esclamato Antonella.