L’amore e le relazioni sono un argomento particolarmente discusso nella Casa del Grande Fratello Vip. In giardino, Antonella Fiordelisi si lascia andare ad alcune confessioni decisamente intime con Martina Nasoni.

L’influnecer campana e la vincitrice del GF 16 parlano del valore della famiglia, e di quanto siano fortunate ad avere due genitori che le appoggiano e che le fanno sentire amate e protette giorno dopo giorno. “I miei genitori hanno saputo fare anche da amici”, dice Martina, lasciandosi andare ad un dolce sorriso. “Spero di essere come loro un giorno”, dichiara pensando al futuro da mamma.

Antonella: "Ho pensato di volere un figlio con Edoardo"

“Io non ho mai pensato di diventare mamma, ma con lui l’ho fatto”, confessa Antonella facendo riferimento ad Edoardo Donnamaria. “Ma con tutti i problemi che ci sono stati, ti direi adesso dobbiamo prima accertarci che vada tutto bene”, prosegue l’ex schermitrice. “Io lo vorrei se trovassi la persona giusta”, dice la Nasoni esprimendo il suo desiderio di creare una famiglia. “Quando arriverà la persona giusta per me lo capirò, e sarò la persona più felice del mondo”, conclude Martina.

La due vippone restano in silenzio, le loro espressioni diventano pensierose e gli sguardi lasciano intravedere un velo di malinconia. Quali sviluppi avrà la giornata in previsione della puntata di questa sera?