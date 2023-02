Attilio Romita fa piangere nuovamente Sarah Altobello. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 16 febbraio, l’ex anchorman del Tg1 si è assentato dallo studio perché impegnato dietro le quinte a litigare via chat con Mimma Fusco. Dopo essere rientrato, ha spiegato: “Mimma si è arrabbiata perché Sarah ha detto che ho lasciato un bigliettino nel suo beauty. Non è mai accaduto”.

Attilio Romita esagera con Sarah Altobello

Alfonso Signorini, aperto il collegamento con la Casa, ha chiesto spiegazioni alla concorrente pugliese che ha confermato: “Sì, mi ha lasciato un biglietto con il suo nome e l'ho messo nel beauty”. Quando Attilio ha negato, la Altobello si è alzata per andare a prendere il bigliettino e l’ha mostrato alla telecamera. “Mi vuole rovinare”, ha sbottato Romita. “Di quei biglietti la Casa è piena. La stessa Mimma mi ha detto di avere trovato tantissimi biglietti come quello perché ce li davano attaccati agli abiti”. Poi, rivolgendosi a Sarah, ha aggiunto: “Canta e balla che ti riesce meglio”. Visibilmente offesa e ferita dalla cattiveria del tutto gratuita di Romita, Sarah si è sciolta in lacrime.

Attilio ha continuato a consultare il suo smartphone durante la diretta, e Signorini l’ha invitato a restare presente e a evitare di controllare di continuo il cellulare, convinto che il giornalista stesse discutendo con la compagna: “Adesso non starai tutta la sera al telefono con Mimmuzza!”, ha esclamato il conduttore. In realtà, l’ex vippone ha svelato che stava consultando i social: “Qui mi dicono che mi sono comportato male con Sarah”. In effetti, la Altobello non aveva fatto assolutamente nulla di male e, per evitare fraintendimenti, aveva aggiunto che quel bigliettino non nascondeva alcuna intenzione romantica.

Attilio è stato subissato dai fischi in studio e attaccato anche da alcuni ex compagni di avventura. Orietta Berti e Sonia Bruganelli, basite per il comportamento del giornalista, hanno preferito astenersi da ogni commento.