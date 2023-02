La mamma di Nikita Pelizon torna prepotentemente sui social. E’ lo fa per informare il pubblico del Grande Fratello Vip che il team dell’influencer triestina e la sua famiglia hanno proceduto a diffidare alcuni concorrenti del reality show.

Nikita Pelizon, la famiglia diffida alcuni vipponi

“Vorrei un attimo soffermarmi su questi tre punti”, esordisce la madre della vippona. “Nikita è tata attaccata per: Caso Sarah: accusata di averle dato della poco di buono, cosa non vera. Abbiamo tutti il video di quando la stessa Sarah afferma: ‘Ho fatto anche l’arrampicatrice sociale’ (in puntata ha negato di averlo detto. Quindi Nikita ha solo riportato una frase. Caso Antonella: accusata di aver criticato il fisico di Antonella, cosa non vera. Abbiamo il video integrale di Nikita che in un discorso riporta le parole della stessa Fiordelisi, aggiungendo che per lei ha un fisico stupendo e non deve sentirsi in difetto per un chilo in più. Caso Luca: accusata di essere pazza e visionaria perché avrebbe inventato cose mai esistite. Abbiamo i video: Luca ha negato di averla presa dai capelli, di averla sbattuta al muro, di aver richiesto ‘porcate’ all’orecchio, di averle fatto scritte e cuori sul corpo con una penna. Addirittura ha detto che Nikita voleva parlare senza microfono quando ci sono i video di lui che lo toglie a lei per parlare, e Nikita non vuole e lo rimette. Abbiamo i video, lo ripeterò all’infinito”.

Poi prosegue: “Sono state dette parole gravissime nei confronti di Nikita, e ancora nessuno ha mostrato nulla. Ieri, Oriana ha affermato di non averle mai dato della pu**ana. Abbiamo i video”.

"Voglio incontrare mia figlia"

Sulla base di queste vicende, il team dell’influencer triestina ha annunciato le diffide e la volontà della madre di poter voler incontrare la figlia: “Concludo dicendo che ognuno ne risponderà nelle sedi opportune, e dichiaro che le prime diffide sono partite. Ma chiedo ancora una volta di poter tranquillizzare Nikita personalmente. Ha pianto tutta la notte ed è visibilmente stanca e provata”.