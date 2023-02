Nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese perde la pazienza con Antonella Fiordelisi. L’ex di Belén Rodriguez ha avuto da ridire sull’atteggiamento dell’influencer campana che, per l’ennesima volta, aveva litigato e si era lasciata con Edoardo Donnamaria.

Antonino, confidandosi con Davide Donadei e Andrea Maestrelli, ha detto che non gli piace il fatto che Antonella lo cerchi solo quando litiga e si allontana dal fidanzato. “Con Antonella non ho rapporti”, ha esordito Spinalbese. “Antonella ha rapporti con noi solo quando litiga con Edoardo, pensi che non le noto queste cose?”, ha detto Maestrelli, che poi ha aggiunto: “Io poi voglio dare loro il peso che hanno, che è relativo. Ho stima di Antonella perché penso sia buona”. Dal canto suo, Davide, però, crede che lì dentro si pensi più che altro al gioco: “Credo che qui le persone mettano al primo posto il gioco, e ci sta”. “Ieri è tornata da me e Antonino per sfogarsi per l’ennesima volta”, racconta Andrea.

Antonino, però, ormai è stanco dell’atteggiamento della Fiordelisi: “Ci ha rotto i cogl*oni, perché tanto alla fine fa pace. Ora fa solo casino”. Tutti e tre i vipponi concordato sul fatto che rimettersi con Edoardo sia stata una scelta sbagliata. Poi, proprio mentre discutono, Antonella inizia a ballare e Spinalbese sbotta: “Ecco, ora Antonella balla ed è finita. Poi, guardando il Confessionale dirà: ‘Perché avete detto questo?’. Perché ci hai rotto il ca**o!”.