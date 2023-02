La burrascosa relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ultima crisi tra i due risale alla puntata dello scorso lunedì, quando il volto di Forum fece una scenata di gelosia dopo aver visto una clip in cui la fidanzata leccava la panna da un cucchiaio che aveva in mano Antonino Spinalbese.

I dubbi di Antonella su Edoardo

Dopo l’ennesima discussione, seguita dall’ennesimo riavvicinamento, Antonella ha sollevato il dubbio che a Donnamaria potesse piacere Alberto De Pisis. Ad ipotizzarlo è stata anche Nikita Pelizon, che ha riferito alla Fiordelisi di aver visto Edoardo guardare Alberto sotto la doccia, quasi suggerendo che tra i due ci fosse interesse. Dopo aver ascoltato quanto riferitole dall’influencer triestina, l’ex schermitrice ha affrontato il fidanzato: “Edoardo, ti ho fatto una domanda tempo fa e non mi hai risposto. Se la mia percezione è quella giusta, dillo”. “Sta insinuando che mi piace Alberto”, ha detto Donnamaria ai compagni. Nikita ha quindi provato a difendersi: “Non li avevo mai osservati più di tanto, mi è capitato di vederli nella doccia. Che ad Alberto piaccia Edoardo sono certa, ma ho visto anche come Edoardo guardava Alberto e ho pensato che non fosse etero o che nutrisse una curiosità verso l'altro sesso”. “Però non raccontare in maniera così innocente il fatto di raccontare a un'altra ragazza che al suo ragazzo probabilmente piacciono gli uomini. Non è stata una cosa carina”, ha replicato Donnamaria.

Fiordelisi: "Un mio ex mim usava come copertura"

“Questo dubbio l'ho avuto inizialmente e gli avevo chiesto se gli piacessero gli uomini", ha spiegato Antonella. “A 18 anni ho avuto un'esperienza particolare. Sono stata fidanzata con un ragazzo per 6 mesi e desideravo che la mia prima volta fosse con lui. Solo dopo ho scoperto di essere una copertura, voleva solo far vedere ai genitori che stava con me”. Alla fine, Edoardo ha negato il suo interesse per De Pisis: “Se sono fluido? Ricordi male, Alfonso. Mi è capitato più di una volta che mi venisse chiesto se mi piacciono gli uomini quindi il dubbio che Antonella ha avuto inizialmente lo capisco. Ma dopo 5 mesi, se viene ancora a tirare fuori questa storia, penso che lo faccia per tirare su un casino”.