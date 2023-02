Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 16 febbraio, gli animi sono caldissimi, e tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che avevano discusso già nel corso della diretta, è scoppiata una nuova lite.

Lo scontro tra Antonella e Edoardo

Durante la puntata, Oriana Marzoli ha messo in discussione la reale amicizia tra Nikita Pelizon e l’influencer campana, circostanza poi confermata dallo stesso Donnamaria. Secondo quest’ultimo, infatti, la Fiordelisi gli avrebbe raccontato che secondo Nikita la loro amicizia sia molto ben vista fuori dalla Casa, lasciando quindi intendere che il loro legame sia più una strategia di gioco che un reale sentimento di stima. Antonella, sentendo tali accuse, ha preso immediatamente le distanze da queste dichiarazioni, e afferma di non aver mai sentito dire queste parole alla Pelizon, tanto meno di averle riportate al suo fidanzato.

“Sei un bugiardo”, urla la vippona contro Edoardo: “Al tuo fianco hai delle persone cattive!”, continua, lasciando intendere che Donnamaria si sarebbe fatto influenzare dal suo gruppo di amici. “La nostra amicizia è più vera della vostra”, conclude con la foga e la rabbia che l’assale.

Antonella a Edoardo: "Come ti permetti..."

Antonella si sente profondamente tradita dal suo fidanzato: lei desidererebbe più supporto e protezione, e invece lo accusa di riservarle colpi bassi che ledono i suoi sentimenti. Edoardo, cercando di riportare la calma, racconta di ricordare bene quel momento: “Lei non ti ha mai detto che eravate forti?”, chiede ad Antonella, cercando di farle tornare alla mente il momento dell’accaduto. Ma la Fiordelisi nega e aggiunge anche che, da quando si sono chiarite, non ha mai messo in dubbio la sua amicizia con Nikita e tanto meno che si trattasse di una strategia per il reality. “Come ti permetti di mettere in dubbio la nostra amicizia e di raccontare queste cose inventate”, sbotta Antonella.

Donnamaria cerca di fare ammenda, e nonostante lui ricordi di aver sentito tali dichiarazioni, fa una sorta di mea culpa e prende in considerazione il fatto di aver frainteso quelle parole. La Fiordelisi, presa dalla rabbia e dalla delusione, addita il suo fidanzato di non essere corretto nei suoi confronti, e di continuare a farsi manipolare dai suoi amici. Insomma, un nuovo capitolo, l’ennesimo, della burrascosa relazione tra i Donnalisi.

Nel frattempo, su Twitter è spuntato il video in cui Edoardo Donnamaria rivela ad alcuni coinquilini che Nikita avrebbe detto ad Antonella che insieme sono fortissime.