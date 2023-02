Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello Vip tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante, che tornano con la mente alla loro vecchia storia d’amore.

L’influencer triestina racconta che gli anni passati insieme al vocalist sono stati un mix di diverse emozioni: c’era molta passione fisica e anche molto trasporto mentale, tante che, quando poi si lasciavano, ci riprovavano sempre perché la chimica che c’era tra loro era molto alta. Nel tempo, però, quel trasporto è stato messe sempre più in discussione dai normai problemi di coppia, portandoli così a lasciarsi definitivamente fino a non parlarsi.

Oggi, Nikita si mostra grata del fatto di aver incontrato il suo ex fidanzato dentro la Casa, e apprezza che stiano provando a trasformare quella che è stata una storia d’amore in una bella amicizia, lasciandosi alle spalle i vecchi problemi di coppia che li hanno portati a separarsi. “Come si fa a switchare questo rapporto in amicizia?”, chiede la Pelizon. “In questi giorni ti ho affrontata, che è una cosa che non avevamo fatto prima”, dice Matteo pensando ai loro vecchi tentativi di confronto. “Abbiamo affrontato diverse cose”, prosegue, facendo riferimento al fatto di essersi incontrati e aver discusso su questioni mai risolte.

Matteo: "L'idea che tu abbia avuto una relazione mi ha dato fastidio"

Nello specifico, Diamante fa riferimento al fatto che dentro la Casa, i due si sono anche ritrovati a parlare delle relazioni avute dopo essersi lasciati: “L’idea che tu abbia avuto una relazione mi ha dato fastidio, l’ho accusato”, ammette Matteo senza troppi giri di parole. “Possiamo essere amici”, dice l’ospite tentennando, ma ammettendo allo stesso tempo di sentire un forte coinvolgimento nei confronti della sua ex.

Matteo e Nikita riusciranno a rimanere amici o si accenderà nuovamente la scintilla dell’amore?