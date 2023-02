E’ un nuovo giorno nella Casa del Grande Fratello Vip, e come sempre, dopo ogni puntata, i vipponi si ritrovano a confrontarsi degli avvenimenti trattati durante la diretta.

Oriana Marzoli si ritrova in giardino con Nicole Murgia, alla quale racconta del suo rapporto con Daniele Dal Moro e delle differenze caratteriali che li contraddistinguono anche nel modo di esporsi e viversi i sentimenti. L’attrice romana, che ascolta con attenzione, capisce a cosa fa riferimento la coinquilina, e le dà un preciso suggerimento: “Dovete trovare un compromesso per come sei fatta tu e per come è fatto lui". La “reina” venezuelana comprende quanto detto dalla Murgia e, pensando ai loro vecchi litigi, dichiara che il loro rapporto è migliorato rispetto al passato.

Oriana si sbilancia sul rapporto con Daniele

Tra gli Oriele le cose vanno sicuramente meglio e, nonostante alcune volte ci siano dei battibecchi legati alle rispettive gelosie e insicurezze, il loro legame sembra essere più saldo che mai. Nicole, mostrandosi particolarmente incuriosita, fa delle supposizioni sulla loro possibile relazione al di fuori delle mura della Casa: “Se uscita da qua insieme e lui ti dicesse di andare a convivere, tu ci andresti?”, chiede la Murgia. “L’ho già detto”, risponde annuendo Oriana, augurandosi che possa succedere una volta terminata l’avventura al Grande Fratello Vip.

Per la Marzoli la giornata sembra essere iniziata con il piede giusto, e la vippona continua a mostrare gratitudine per essere stata la preferita del pubblico.