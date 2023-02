Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 16 febbraio, Oriana Marzoli ha battuto al televoto per il preferito Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, due delle concorrenti più amate dal pubblico.

L'amaro sfogo di Nikita Pelizon

La “reina” venezuelana ha scelto di mandare al televoto l’influencer triestina, generando grande turbamento in quest’ultima che, visibilmente scossa e tra le lacrime, si è confidata con Antonella: “Non è giusto, non ha un senso tutto ciò. Perché? Com’è possibile? Ha detto una cosa… che funzioniamo. Io non dico queste cose, non le penso, anzi. Pensa che sapevo da chi era entrato che fuori la gente non parlava bene di te, quindi figurati sarei proprio intelligente ad avvicinare una persona di cui fuori parlano male. Comunque, a prescindere da ciò è che tutta la Casa quando è finita quella cosa lì che ha detto Oriana va verso il suo pensiero, ho voluto fare una cosa che non ho mai fatto nella mia vita: difendermi. Non l’ho mai fatto. Cioè, io penso sempre tipo ‘ok, pensi questa cosa? Ok, ciao’. E vado da un’altra parte. Non hi mai pensato ‘no, sto lì perché devo dire sono così e bla bla bla. Non è una cosa che faccio. Sei libero, pensa quel cavolo che ti pare, va bene. Qua invece avrei da farlo, la cosa che posso dire è ‘non mi sento che mi appartiene questa cosa, punto’. Ho altro da dire? Non uso tante parole, è talmente stupida che non fa parte di me quella frase lì, non serve che io dica altro. Mi dai della falsa? Non serve dica altro. Una qualità che reputo in difetto che non mi appartiene. Punto. Ma questa che dei preferiti è già la seconda volta che succede, sento che non ho più sostegno da fuori. Non solo non c’è sostegno qua dentro a parte alcune persone, ma non c’è più fuori. E dico ‘che cosa ho fatto di male?’. E nel mentre dico che sto rimanendo sola. Che schifo, perché?”.

Anche Antonella Fiordelisi è rimasta stupita dal risultato del televoto e ha espresso la sua delusione sua durante che al termine della puntata. L’influencer campana si è lamentata con Martina Nasoni e la stessa Nikita Pelizon: “Stiamo subendo troppe cose qui dentro da tanto tempo. Guarda che c’è il pubblico che non ci ha capite a me e a lei. Noi ci siamo rimaste male. Poi, con l’aria che tira qua dentro… Io non capisco perché è stata fatta preferita lei (Oriana, ndr)”.