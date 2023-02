Dopo le rivelazioni fatte in puntata da Ivana Mrazova in merito alle ragioni che avrebbero portato alla rottura con Luca Onestini, e la successiva litigata che si è verificata al termine della diretta, tra i due ex fidanzati è calato il gelo più totale.

Nuovo confronto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Ieri sera, Ivana e Luca hanno provato ad avere un nuovo chiarimento, e si sono rifugiati nella Flower Room della Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi sulle rispettive visioni della loro storia. La modella ceca ha ribadito di aver avvertito delle mancanze in passato, mentre l’ex tronista l’ha accusata di mentire. “Può essere che tu pensi di avere fatto il massimo, ma se io volessi di più?”, ha chiesto Ivana. “Cosa dovevo fare di più? Dimmelo”, ha replicato Luca. “Ti sto dicendo il mio punto di vista, se tu pensi di aver fatto il massimo va bene”, ha affermato la Mrazova. “Mi hai lasciato quattro mesi dopo e tu mi hai detto che non volevi lasciarmi, che era un grido nel vuoto”, ha accusato Onestini, ma Ivana ha raccontato, ancora una volta, di aver vissuto un periodo terribile. La perdita del padre, la lontananza e tutta una serie di fattori e momenti che l’hanno spinta a provare un dolore immane, ma in quel momento la vicinanza di Luca non sembrava essere completa.

“Ti stai pulendo le mani e dai la colpa agli altri”, l’ha accusata ancora una volta Onestini. “Mi hai abbandonato in un momento di difficoltà, ci sono tante cose e io non le ho mai dette”. Il vippone ha raccontato la syua verita e ci sono tanti errori, secondo il suo parere, che sono stati compiuti anche da Ivana. Luca ha detto di aver sofferto tantissimo la lontananza e l’impossibilità di starle accanto fisicamente. Eppure, la modella ceca ha spiegato che al suo rientro in Italia, Onestini ha iniziato a litigare con lei per delle cose futili, non prendendo in considerazione le sue intenzioni e le sue esperienze. Luca, però, è ritornato sulle tante cose fatte per la sua ex fidanzata, mentre lei ha ribadito di essere stata riconoscente, ma non si tratta di una gara a chi ha fatto di più. “Può essere che io non abbia sentito l’appoggio di cui avevo bisogno?”, ha chiesto ancora Ivana, cercando di far comprendere che le loro visioni e le loro sensazioni, così come l’idea che hanno dell’amore, sono completamente differenti: “Tu sei convinto di una cosa, io di un’altra”.

Luca a Ivana: "Spero tu possa trovare un uomo che ti renda felice"

I due continuano a discutere spostandosi in cortiletto. Ritornano più volte sugli stessi punti, come se non si ascoltassero. La Mrazova ha continuato a spiegare a Luca le sue motivazioni, mentre l’ex tronista è fermo sulle sue. “Mi dispiace, spero tu possa trovare un uomo che ti renda felice come non ho fatto io”, ha detto Onestini, che sostiene che Ivana è stata una grande delusione. Il vippone non ha apprezzato che la sua ex abbia portato in televisione le loro questioni private, ritenendo la circostanza un colpo basso.

Al momento non sembra esserci soluzione tra i due, né la capacità di mettere da parte i loro rancori. Riusciranno ad utilizzare i pochi giorni che restano per sistemare le cose?