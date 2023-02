Un gesto di Antonella Fiordelisi ha scatenato la polemica sui social e nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer campana, tra le più discusse di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, è finita nella bufera per un gesto, considerato da alcuni telespettatori di pessimo gusto, nei confronti di Edoardo Donnamaria.

Antonella rovescia il posacenere pieno di cicche su Edoardo

Mentre i Donnalisi stavano chiacchierando amabilmente nella zona relax del loft di Cinecittà, ad un certo punto Antonella ha pensato bene di rovesciare il posacenere strapieno di cicche di sigarette addosso a Edoardo, che pochi minuti prima si era fatto la doccia. “Oh, ma sei pazza. Che schifo”, ha sbottato Donnamaria con tanto di conati di vomito”. “Mi sento male, non pensavo ci fosse la cenere”, ha esclamato la Fiordelisi ridendo e provando a giustificarsi dopo il gesto poco carino nei confronti del fidanzato.

La reazione dei social

Sui social il video del gesto di Antonella è diventato virale, e ha scatenato la reazione degli utenti: “Antonella dimostra di essere una persona malefica e maligna. Con questo gesto nei confronti del fidanzato ha davvero toccato il fondo”; “Antonella è diventata insopportabile. Si offende e fa la vittima se qualcuno le dice qualcosa che a lei non va a genio, ma può mancare di rispetto in questo modo nei confronti degli altri?"; “Che squallore. Mai visto una scena simile in tante edizioni di questo reality show. Una mancanza di rispetto assurda”.