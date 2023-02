Nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese, Davide Donadei e Matteo Diamante si ritrovano in giardino per godersi, tra una chiacchiera e l’altra, i primi raggi di sole della giornata. I tre commentato il comportamento dei coinquilini che gli stanno meno simpatici.

Antonino contro Onestini e Oriana

Il primo a finire nel mirino dei tre vipponi è Luca Onestini. L’ex di Belén Rodriguez evidenzia la tendenza dell’ex tronista a far notare cose e sottolineare certi comportamenti che nella quotidianità sarebbero passati inosservati a tutti, solo per il gusto di mettere in cattiva luce gli altri ai fini del gioco. “Fuori da questi contesti ti verrebbe da dire mai cose del genere per convincere le persone? Questo modo di fare mi ha chiudere con le persone”, dichiara Antonino. Ma nonostante l’antipatia nei confronti di Onestini, Spinalbese ha ben chiaro chi vuole mandare in Nomination: “Nominerò Oriana finché morte non ci separi!”.

Le ultime critiche sono invece rivolte a Nikita Pelizon. Rispondendo a Davide che gli chiede se sia disposto ad avvicinarsi a lei nonostante la loro antipatia, Antonino ribadisce di non averne alcuna intenzione: “Non mi piace”, conclude l’hairstylist.