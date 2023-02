Dopo le liti e le discussioni di sabato sera, nella Casa del Grande Fratello Vip si vive ancora un clima di fortissima tensione. Edoardo Donnamaria sembra molto amareggiato dopo aver discusso con il suo gruppo d’amici. La sua delusione ha coinvolto anche Antonella Fiordelisi, che ha discusso con Micol Incorvaia per difendere il suo fidanzato.

Al risveglio, l’influencer campana cerca di tirare le somme dei fatti notturni e confida a Davide Donadei la sua idea sulla sorella di Clizia: “Lei è la più furba”, dice l’ex schermitrice, che fa anche un paragone tra la fidanzata di Tavassi e Oriana Marzoli: la prima sarebbe molto calcolatrice e poco trasparente, mentre la seconda, seppur istintiva e certe volte anche cattiva, è sincera.

Antonella Fiordelisi contro gli "Spartani"

“La scena di ieri, per come lo hanno trattato, mi ha fatto sentire male. E’ come se l’avessero fatto a me”, dice Antonella, riferendosi a quando Edoardo sarebbe stato espulso dagli “Spartani” per aver espresso un parere discorde rispetto al gruppo. “Edoardo, per quanto non voglia che io litighi con le persone, gli ha fatto piacere che l’abbia difeso”, confida la Fiordelisi. Durante la notte, i Donnalisi hanno parlato molto consigliandosi a vicenda. Secondo Antonella, Donnamaria starebbe ponderando il comportamento di quelli che reputava amici. Salvando la pace di Tavassi, l’ex schermitrice si dice molto dubbiosa rispetto alla sincerità delle persone e del bene tanto decantato nei confronti del suo fidanzato.

Le telecamere, il gioco e gli applausi sembrerebbero più importanti dei rapporti umani. Questo il discorso della Fiordelisi, che aggiunge: “Fidati di una che capisce le persone, c’è un motivo per cui litigo con alcuni di loro. Mica sono pazza?”.