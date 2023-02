Dopo aver espresso la sua opinione in merito alla lite scoppiata in cucina tra Matteo Diamante, Oriana Marzoli e Luca Onestini, Edoardo Donnamaria lascia il cortiletto della Casa del Grande Fratello Vip dietro “invito” della “reina” venezuelana, che di fatto lo caccia via.

Donnamaria "cacciato" dagli "Spartani"

Dal salone, Antonella Fiordelisi sente le urla della “bebè” e subito parte in difesa del fidanzato. Secondo lei, Oriana, e in generale tutto il gruppo degli “Spartani”, sono stati poco carini nei confronti di Edoardo. L’hanno scacciato in malo modo solo perché in disaccordo con loro, e gli hanno sbattuto la porta in faccia. L’influencer campana si augura che simili gesti facciano comprendere a Edoardo di che pasta sono fatti i suoi amici.

Antonella Fiordelisi accusa Micol Incorvaia

Donnamaria va dalla Fiordelisi e si sfoga: gli “Spartani” non sono in grado di accettare una critica. I Donnalisi vengono raggiunti da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, i quali vogliono chiarire la loro posizione. Gli Incorvassi sostengono che non è assolutamente vero che Edoardo non sia accettato perché in disaccordo con il loro pensiero. Gli animi si sono infervorati perché Donnamaria ha sentenziato senza conoscere i dettagli dell’accaduto.

Micol non accetta la paternale di una persona che ha una visione limitata dei fatti, ma ciò non vuol dire che non siano amici. Edoardo ribadisce che ai suoi occhi lo scontro è stato deplorevole. Antonella, allora, interviene per proteggere il suo fidanzato: “Non dovevate permettervi di dirgli ‘vattene’”. “Tu non c’entri niente”, la ferma Tavassi, che preferirebbe che la coinquilina non si immischiasse.

Di tutta risposta, la Fiordelisi sostiene che Micol voglia solo farli litigare, ma ogni gesto sarà inutile, perché Antonella e Edoardo si amano e si sposeranno. La Incorvaia, al contrario, pensa che sia proprio l’influencer campana a mettere sempre zizzania.