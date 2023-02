Le ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip sono state caratterizzate tra gli scontri tra le due fazioni che si sono creati all’interno del loft di Cinecittà.

Il livello di guardia è stato superato quando nella notte tra sabato e domenica si è verificato un infuocato confronto tra Matteo Diamante e Luca Onestini, che sin dall’ingresso dell’ex di Nikita Pelizon hanno iniziato a punzecchiarsi. Durante il loro faccia a faccia si è inserita anche Oriana Marzoli per supportare l’ex tronista. La “reina” si è poi scagliata anche contro Martina Nasoni che provava a difendere Matteo, e anche in questo caso sono volate parole grosse.

Le provocazioni di Luca Onestini

Il fandom dei “Persiani” ha analizzato con video e piccoli frame ciò che è realmente accaduto sabato notte. Tutto è iniziato durante il gioco voluto dal Grande Fratello Vip, ma prima ancora di comporre le squadre Luca Onestini ha iniziato a provocare Matteo Diamante che, per evitare eventuali discussioni, ha deciso di dedicarsi alle pulizie di casa. Però, prima di spostarsi in cucina è arrivata una nuova frecciatina dall’ex di Ivana Mrazova che, uscendo dal Confessionale, ha lanciato un torsolo di mela sui piedi di Matteo il quale, anche in questo caso, non ha reagito.

Il "piano" di Luca Onestini e Oriana Marzoli

Al termine del gioco l’intero gruppo si è spostato in cucina a drinkeggiare, e Onestini ha punzecchiato nuovamente Diamante che era impegnato a lavare i piatti. L’ex tronista si è avvicinato all’ex naufrago de L’Isola dei Famosi dicendogli di pulire un bicchiere perché doveva essere lavato bene, per poi chiamare Oriana ed invitarla a rincarare la dose. A quel punto Matteo, stufo dell’ennesima provocazione, reagisce spostando il bicchiere con una certa foga, e chiede a Ivana Mrazova di parlare con Onestini per fargli dare un taglio alle provocazioni. Ma le intenzioni dell’ex di Nikita vengono completamente travisate da Oriana e Luca, che iniziano ad attaccare Diamante perché ritengono che abbia lanciato il bicchiere verso la modella ceca e che la stia trattando male.

Durante la discussione, Matteo dice che non ha alcuna intenzione di farsi insegnare l’educazione dalla Marzoli, e che quest’ultima se ne può tornare in Venezuela. Anche in questo caso, Luca e Oriana rigirano la frase a loro vantaggio, addirittura accusando Diamante di razzismo. Il clima si fa rovente e ad intervenire è anche Martina Nasoni che arriva allo scontro con la venezuelana, e tra le due volano parole grosse. La Marzoli provoca dicendo che la Nasoni non sarebbe neanche in grado di fare la “pu***na”, mentre Martina risponde che invece Oriana la fa bene e anche troppo.

Le immagini che circolano su Twitter sembrano essere piuttosto chiare: quello di Luca Onestini e Oriana Marzoli era un "piano" pianificato con largo anticipo, che aveva come obiettivo quello di provocare una reazione da parte di Matteo Diamante, per poi rigirare tutta la situazione a loro favore. Ma i fan dei "Persiani" li hanno smascherati.