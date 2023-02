Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro escono definitivamente allo scoperto. Il rapporto tra la venezuelana e l’imprenditore veneto, nato tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, sembra essersi consolidato, e dopo il bacio alla luce del sole, l’ex tronista si è lasciato scappare una confessione.

Due giorni fa Daniele ha messo spalle al muro la coinquilina per baciarla, davanti a tutti, ed ha definitivamente allontanato la sua ex Martina Nasoni per evitare che nascessero incomprensioni con la “reina”. Ieri sera in cucina ha detto: “Mi sono innamorato di bebe”.

La confessione di Daniele Dal Moro

“Il motivo per cui mi sono innamorato di bene: dolcezza e eleganza”, ha detto con tono scherzoso Daniele Dal Moro, che ha confessato di provare un sentimento nei confronti di Oriana Marzoli. Davanti a lui c’era proprio quest’ultima, poi Nicole Murgia ha sottolineato l’episodio: “Però ha detto una cosa, ‘motivo per cui mi sono innamorato’, oh”. Anche Ivana Mrazova ha ascoltato: “In ogni scherzo c’è un po’ di verità”. La venezuelana non ha commentato le parole del coinquilino, lo ha abbracciato forte e ha sorriso.

Gli Oriele non si nascondono più, e la mancata fiducia di Dal Moro nei confronti della Marzoli, dovuta ai trascorsi nella Casa della “reina” con Antonino Spinalbese e Luca Onestini, sembra essere stata superata. Dopo essersi scambiati effusioni sotto le coperte, due giorni fa si sono baciati e abbracciati davanti a tutti.