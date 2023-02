Il momentaneo allontanamento di Edoardo Donnamaria dal clan degli “Spartani” continua ad essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello Vip.

Mentre era in cortiletto in compagnia di alcuni coinquilini a lui vicini, Edoardo Tavassi ha spiegato: “Il sogno di Antonella è che Edoardo sia contro di noi”, ha detto l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi rivolgendosi a Luca Onestini, dopo che quest’ultimo ha provato a chiarire con Donnamaria prima che si intromettesse la Fiordelisi.

Gli "Spartani" contro Antonella Fiordelisi

“Lui è legato ad Antonella e vede che adesso è felice per questa roba qua, se dovesse esserci un ricongiungimento con noi, lei sbroccherebbe perché è tornato”, sostiene Tavassi, che poi aggiunge: “Lui, adesso, litigherebbe con lei se facesse pace con noi. Lei affossa Edoardo per emergere. Se non litiga con gli altri, litiga con lui”.

Anche Micol Incorvaia ha espresso il suo pensiero: “Antonella recita dalla mattina alla sera, il suo ruolo è creare drama. Una persona così, fuori da qui, è una persona infrequentabile”. “Sono piena, trovo tutto molto ridicolo”, ha commentato Nicole Murgia. “Se Edoardo voleva parlare per chiarire, poteva chiedere ad Antonella di non mettersi in mezzo. Non vedo l'ora che si veda tutto, in modo che molta gente possa essere messa al suo posto. Si vedranno le immagini e le immagini parleranno”.