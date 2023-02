Gli ultimi avvenimenti che si sono verificati nella Casa del Grande Fratello Vip hanno sollevato un enorme vespaio di polemiche. Le discussioni e le liti, in particolare quelle dello scorso sabato, condite dall’utilizzo di parole pesantissime e gravissime offese di vario genere, hanno suscitato l’indignazione di una parte del pubblico che segue il programma di Canale 5.

E’ vero che si tratta di un reality, ma alcuni comportamenti dei concorrenti hanno fatto infuriare i telespettatori, stanchi di dover assistere a scene poco edificanti senza che la produzione decida di adottare alcun tipo di provvedimento. La maleducazione e il mancato rispetto di alcuni semplice regole alla base della convivenza civile la fanno ormai da padrona tra le mura della Casa più spiata d’Italia, e con l’avvicinarsi delle battute finali e il clima di tensione che regna, la situazione non può che degenerare.

Alfonso Signorini, fucilata a Oriana Marzoli e Luca Onestini

A proposito della cattiva educazione che sembra essere l’elemento distintivo di alcuni vipponi, Alfonso Signorini è uscito allo scoperto sui social. Il conduttore ha aperto un box domande su Instagram, e ha risposto alle curiosità dei follower. “Veramente ti piacciono i comportamenti/atteggiamenti di Onestini e Oriana?”, gli ha chiesto un utente. Il direttore di Chi, come nel suo stile, non ha utilizzato mezze misure nell’esprimere la sua opinione: “Non mi piacciono la maleducazione e l’arroganza. E quest’anno abbondano”.

Una vera e propria fucilata quella esplosa da Alfonso Signorini nei confronti di due dei concorrenti, soprattutto la Marzoli, più indisciplinati e sprezzanti delle regole di questa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio di recente, la modella venezuelana ha mandato a quel paese un autore che le aveva semplicemente chiesto di recarsi in Confessionale. Ma non solo: la “reina” e l’ex tronista indossano gli occhiali quando non dovrebbero, parlano in spagnolo in un reality italiano e coprono il microfono per non farsi sentire.

A tal riguardo sono state tantissime le segnalazioni, in particolare degli utenti di Twitter, che denunciavano la reiterata violazione del regolamento da parte di Oriana Marzoli e Luca Onestini. I due vipponi hanno terminato i bonus a loro disposizione? E soprattutto, Alfonso Signorini si deciderà ad applicare tolleranza zero?